Canta Sanremo, il nuovo filtro di Instagram Canta Sanremo è il nuovo filtro di Instagram per poter giocare con il Festival della Canzone Italiana: ecco come usarlo

Canta Sanremo… Il nuovo filtro di Instagram promette di far cantare tutta Italia sui social in occasione della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si svolgerà a Sanremo, al Teatro Ariston, da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020. Come funziona?

Si chiama Canta Sanremo ed è il filtro di Instagram che è stato lanciato solo pochi giorni fa, ma che sta già riscuotendo un notevole successo. Soprattutto tra le star, che condividono i video delle loro performance. Come Fiorello, che da qualche giorno non fa altro che fare endorsement al Festival della Canzone Italiana e al suo conduttore, Amadeus.

Il filtro è stato creato dalla Rai il 31 gennaio per promuovere anche sui social la 70esima edizione del Festival di Sanremo e per “intonare alcuni tra i più memorabili brani di 70 anni di storia del Festival”. Brani e canzoni che tutti conosciamo, anche se la maggior parte di noi nega di seguire il Festival della Canzone Italiana.

Presenti le canzoni iconiche nel filtro che permette a tutti gli utenti di Instagram di salire sul palco dell’Ariston, come spiegato su Twitter in occasione del lancio. Un modo sicuramente simpatico e coinvolgente per raccontare la storia del Festival di Sanremo, proprio attraverso le sue canzoni più celebri.

Come usare il filtro

Dovete innanzitutto avere un account su Instagram.

Entrate nel vostro profilo.

Accedete a questo link e aggiungetelo tra i preferite.

Attivate la videocamera di Instagram per creare una storia.

Cliccate sull’icona Canta Sanremo per registrare un video: dovrete tenere premuto il pulsante icona al centro.

Il viso verrà inquadrato con un rettangolo blu dove passerà una delle canzoni storiche del festival e tanti fiori.

Date libero sfogo al cantante sanremese che è in voi. E condividete.