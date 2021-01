Valeria Marini, avete mai visto la sua casa? Eccentrica e stellare, c’è un dettaglio che non manca in ogni stanza

Valeria Marini è una delle donne più popolari del nostro paese. Showgirl, attrice e personaggio televisivo, in questi anni è stata anche protagonista di alcuni reality come il Grande Fratello Vip. L’abbiamo anche vista recentemente in vari programmi come “La repubblica delle donne“. Ad ogni modo, Valeria è molto attiva sui social network, dove spesso pubblica dei post e delle Instagram stories per mantenere un contatto con i propri follower. In quest’ultimo anno, la showgirl ed ex primadonna del Bagaglino, ha pubblicato diverse stories direttamente dalla sua abitazione. A proposito, avete mai visto la casa di Valeria Marini? Sembra che si tratti di un appartamento davvero “stellare”.

Le foto della casa stellare di Valeria Marini

La showgirl vive a Roma e lo sfondo sulla quale si affaccia la casa, è proprio la storica Piazza di Spagna. E’ un appartamento davvero meraviglioso, piuttosto curato nei minimi dettagli così come angolo della casa. Ovviamente nell’arredare la sua casa, Valeria ha seguito il gusto personale, oltre che il suo carattere, così elegante ma molto eccentrico.

Ciò che non manca in nessuna stanza della casa è proprio lei, Valeria. In ogni stanza, infatti, le pareti sono tempestate di foto della showgirl che la ritraggono per lo più in pose molto sexy. Tante foto presenti anche nella sala tv dove è presente anche il suo nome e cognome in rilievo. In questa zona living è presente anche il camino ed un tavolino dorato, con i piedi a sfera e la base in vetro. Anche su questo tavolino, sistemato al centro della stanza, si trovano tanti portafotografie con all’interno foto della stessa Valeria Marini con gli affetti suoi più cari.

Il pavimento è bianco e questo conferisce grande luminosità alla stanza. La camera da letto della showgirl è molto particolare ed eccentrica, con dettagli originali e molto sofisticati. Al centro si trova un letto tondo, rivestito molto spesso da lenzuola rosso fuoco che contrasta con il colore chiaro della testiera.

In questa splendida casa Valeria Marini vive insieme al suo amato gatto persiano che l’accompagna delle giornate e spesso si accoccola insieme a lei sul grande divano bianco.

