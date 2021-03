Carlotta Dell’Isola spaventata:”Ho contattato già i miei avvocati!”

Carlotta Dell’Isola è forse l’unica gieffina che è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP artisticamente peggio di come è arrivata. La ragazza è stata veramente bersagliata, tutti riponevano più fiducia in lei che, invece, sembra aver fatto il percorso del tutto in silenzio.

Il primo a essere deluso dalla partecipazione di Carlotta Dell’Isola al reality ambientato nella casa di Cinecittà è proprio il conduttore. Alfonso Signorini non ha certo riservato parole carine per la ragazza che, dopo un po’, ha deciso di rispondere.

Con un tono di amarezza la promessa sposa di Nello ha anche ribattuto ad uno degli argomenti più toccati della sua partecipazione al reality: le sue extension: “Onestamente ci sono rimasta male per tutto quello che riguarda i miei capelli. Per ciò che hanno detto anche sui social, hanno creato il panico. Mai avrei immaginato che un’extension facesse parlare così tanto. Dai è scoppiato il delirio per le mie extension. La gente esagera, però non mi è piaciuto. Io sono la prima che si prende in giro da sola e sono molto auto ironica“.

La cattiveria del web è anche arrivata a fare delle ipotesi che sembrano non rispondere al vero. Carlotta Dell’Isola frequenta i salotti di Federico Fashion Style, ma qualcuno la accusa di cavalcare solo il successo:

Io e Federico siamo amici da quando avevo dieci anni, è uno dei miei più grandi amici da sempre. Siamo sempre usciti insieme, anche con Nello e Letizia. I famosi leoni da tastiera scrivono ‘ti serviva il Grande Fratello per andare da Federico’. No, sono sempre andata da Federico.

E anche I fan di Andrea Zenga non l’hanno di certo risparmiata, tanto che la giovane ha confessato di essere ricorsa a vie legali: