Carlotta dell’Isola criticata per le sue extensions: Federico Fashion Style interviene

Carlotta dell’Isola e le sue extensions. Tra gli argomenti delle ultime ore relativi al Grande Fratello Vip 5, questo è uno dei più caldi. La concorrente è diventata un personaggio pubblico nel momento in cui ha partecipato a Temptation Island, il docu-reality in onda su Canale 5, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Carlotta dell’Isola: acconciature contestate dai telespettatori e dalle co-inquiline

La ragazza di Anzio ha ricevuto talmente tanti apprezzamenti da ritrovarsi nel cast di Alfonso Signorini. Tolte le dinamiche relazionali nella Casa di Cinecittà, attualmente fa scalpore per via dei capelli. Difatti, ha esibito nel corso delle varie dirette in prima serata alcune acconciature davvero particolari, contestate dai diversi telespettatori e da qualche co-inquilina (soprattutto Giulia Salemi e Cecilia Capriotti, che lo hanno segnalato direttamente alla diretta interessata). Il chiacchiericcio si è fatto così insistente da richiedere l’intervento di Federico Fashion Style in persona.

Il “colpevole” avrebbe un nome

Forse inconsapevolmente, Carlotta dell’Isola ha sfoggiato le sue extensions nella trasmissione. E fin qui che c’è di male? Assolutamente nulla, anzi. Sarebbe stato strano il contrario: delle vippone presenti nella Casa solamente due non le porterebbero: la showgirl Samantha De Grenet e la conduttrice Maria Teresa Ruta.

Il popolo della rete, attento a ogni minima mossa dei gieffini, ha espresso commenti di dissenso nei confronti delle extensions di Carlotta e numerosi utenti hanno additato Federico Fashion Style come il “colpevole”.

Federico Fashion Style respinge le accuse

Per porre definitivamente a tacere le malelingue il parrucchiere, invitato spesso da Barbara d’Urso nei suoi salottini, ha effettuato una precisazione: nonostante lui e la dell’Isola si conoscano da diverso tempo e abitino in città vicine, non è stato lui ad applicarle le finte ciocche.

Carlotta dell’Isola: ci vuole il tocco di un professionista

In conclusione, Federico ha aggiunto che, una volta terminato lo show del GF Vip, aspetterà la bella Carlotta nel suo salone per metterle le extensions in un modo differente e sicuramente migliore, degno di un professionista.