I personaggi della televisione usano spesso i social network contro il body shaming, per aumentare la consapevolezza del mondo del web e per aiutare tutte le persone che soffrono per i propri difetti, dimostrando loro che anche i vip non sono perfetti. L’ultima ad averlo fatto, è stata Carlotta Savorelli, l’ex dama di Uomini e Donne.

Carlotta ha pubblicato una foto sui suoi profili social, mostrando a tutti la sua malattia. Ha raccontato di non aver vissuto, in passato, la sua condizione in modo sereno. Oggi però ha imparato ad accettarsi e non vuole più nascondersi.

Me ne frego, ma non è facile.

C’è chi in questa foto vede me, chi si sofferma sulla psoriasi, chi nota la bougainvillea e c’è chi guarda oltre e vede la meraviglia di #tavolara. Io qui non vedo, ma sento tutto. Lo sento nel cuore che pulsa forte e chiaro! Il mio posto del cuore… quel luogo che mi emoziona al punto che mi cambiano gli occhi! Avete anche voi un posto così?

L’ex dama di Uomini e Donne soffre di psoriasi ed ha deciso di mostrarsi senza filtri. Ha postato sul suo profilo Instagram una foto mentre se ne sta rilassata su un muretto, con un vestitino corto. La malattia della pelle è ben visibile sulle braccia e sulle gambe, ma in quel momento, che per sempre sarà un ricordo che custodirà nel suo cuore, si gode il bello della vita.

Dopo la pubblicazione dello scatto, sono stati tantissimi i seguaci che hanno commentato con parole dolci e di incoraggiamento: “Io vedo una donna fantastica e felice e che ammira il paesaggio”, “Vedo una donna meravigliosa che come tutte noi ha pregi e difetti”, “Io mi sono persa nell’oltre dello sguardo”.

Carlotta Savorelli soffre di psoriasi da quando aveva 12 anni. Ha sempre dimostrato la sua determinazione e il suo forte carattere. E se prima per lei era un motivo di sofferenza nella vita sociale, oggi si apprezza e si mostra a tutti nella sua bellezza.