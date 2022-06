Carmen Di Pietro ha violato il regolamento dell’Isola Dei Famosi: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio Carmen Di Pietro è una delle concorrenti più amati e chiacchierati dell’Isola Dei Famosi. Di recente sembra che la celebre showgirl abbia violato il regolamento del programma condotto da Ilary Blasi, A darne l’annuncio è stato lo stesso Alvin. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Carmen Di Pietro non smette mia di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celere showgirl è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un episodio all’Isola Dei Famosi avvenuto durante la sfida tra maschi e femmine.

Stando a quato riferisce l’inviato del programma condotto da Ilary Blasi, la celebre showgirl avrebbe rubato del cibo, insieme a Maria Laura ed Estefania, durante un banchetto a cui la sua squadra non aveva accesso.

Nel dettaglio, lo scorso lunedì i naufraghi sono stati divisi in due squadre: maschi e femmine. I due gruppi si sono sfidati per ottenere una ricompensa la quale consisteva in un abbondante aperitivo offerto da uno degli sponsor del noto programma in onda su canale 5. La squadra di Carmen Di Pietro ha perso la sfida per questo è dovuta rimanere lontana dal banchetto.

Malgrado ciò, Alvin ha rivelato che la naufraga ha violato il regolamento del programma insieme a Maria Laura Estefania rubando del cibo dal banchetto. Queste sono state le parole dell’inviato:

Dopo la prova ricompensa di ieri sera, Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno mangiato di nascosto parte della ricompensa, trasgredendo così il regolamento del programma.

Attualmente non siamo a conoscenza di quali saranno le conseguenze di tale episodio. Infatti, ancora non è giunta nessuna notizia da parte dei diretti interessati. Per scoprire cosa succederà non ci resta che attendere la prossima puntata dell’Isola Dei Famosi.