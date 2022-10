Carmen Russo, gaffe al GFVip: la ballerina cade in diretta

Senza alcuna ombra di dubbio, Il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Nel corso della puntata di giovedì sei ottobre 2022, Carmen Russo si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. La ballerina è caduta a terra in diretta tv. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Carmen Russo non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente moglie di Enzo Paolo Turchi è finita al centro delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata la clamorosa gaffe avvenuta nel corso della diretta del Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente de L’Isola Dei Famosi era seduta al lato sinistro di Alfonso Signorini quando si è alzata e, non rendendosi conto dello scalino, è inciampata improvvisamente. La moglie di Enzo Paolo Turchi è caduta in diretta nazionale scatenando a reazione shock di tutto il pubblico.

Carmen Russo resta in mutande al GFVip

Dopo essersi rotolata più volte a terra, la Russo è riuscita finalmente a rialzarsi anche grazie all’aiuto di Alfonso Signorini. Non è tutto. Quando la donna è caduta a terra, il pubblico ha inevitabilemente intravisto le mutande sotto al suo vestito a fiori. L’episodio in questione ha anche suscitato la preoccupazione dei telespettatori in studio. Tuttavia, la ballerina non ha subito danni ed è in ottime condizioni di salute.

La scena è stata documentata dalle telecamere presenti in studio e, inutile dire, è diventata virale sul web nel giro di pochissime ore. D’altronde più volte si è resa protagonista di episodi buffi e divertenti grazie ai quali ad oggi rappresenta meme assurdi. Infatti, per molte persone è diventata uno dei personaggi più virali nel mondo della televisione italiana.