Carola Carpanelli derisa da un cameriere: il racconto dell’ex di UeD

Carola Carpanelli riceve insulti da parte di un cameriere in un ristorante

Nel corso delle ultime ore, Carola Carpanelli si è resa protagonista di un triste episodio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stava cenando in un ristorante insieme ad una sua amica quando all’improvviso è stata derisa da un cameriere. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conoscono Carola Carpanelli per aver partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Al celebre programma condotto da Maria De Filippi, la ragazza ha conosciuto Federico Nicotera con il quale ha vissuto una storia d’amore al di fuori delle telecamere.

Attualmente, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, i due starebbero affrontando un periodo di crisi. Alla luce di questo, la coppia ha deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme ai loro amici. Per esempio, qualche giorno fa, la ragazza si è concessa una cena in un ristorante insieme ad una sua amica ma purtroppo la serata non è stata una delle migliori.

Il motivo? Carola ha ricevuto un insulto da parte di un cameriere il quale avrebbe fatto fatica a riconoscerla. Questa è stata l’amara confessione che il cameriere ha fatto all’ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi:

Ho faticato a riconoscerti. Ti ho vista durante Uomini e Donne e nel programma eri diversa. Dal vivo sei peggio.

La reazione di Carola Carpanelli

A raccontare l’episodio è stata l’ex fidanzata di Federico Nicotera la quale si è detta amareggiata e offesa da un atteggiamento simile. Queste sono state le sue parole: