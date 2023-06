Maria De Filippi torna a lavoro dopo la morte di Silvio Berlusconi: sta preparando la nuova edizione di Temptation Island

La conduttrice si trova in Sardegna per preparare la nuova edizione di Temptation Island

Mercoledì 14 giugno, presso il Duomo di Milano, si sono celebrati i funerali di Silvio Berlusconi. Ricordiamo che il leader di Forza Italia si è spento nella giornata di lunedì 12 giugno all’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di un brutto male. Dopo la cerimonia funebre, i dipendenti Mediaset sono tornati subito a lavoro ed anche Maria De Filippi è volata in Sardegna dove sta preparando la nuova edizione di Temptation Island.

Dopo i funerali di Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha incontrato i dipendenti dell’azienda ringraziandoli per aver reso omaggio al suo papà. Proprio a loro il figlio dell’ex Premier ha rivolto un discorso che non è passato inosservato e che ha commosso tutti. Queste sono state le sue parole:

Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà.

Maria De Filippi vola in Sardegna: si lavora alla nuova edizione di Temptation Island

Maria De Filippi sembra aver recepito perfettamente il messaggio di Pier Silvio Berlusconi e nelle scorse ore è volata in Sardegna dove sta preparando la nuova edizione di Temptation Island che andrà in onda su Canale 5 tra qualche giorno. Molti hanno ammirato il gesto della conduttrice che in più di un’occasione ha voluto rendere omaggio al fondatore di Mediaset.

Durante i funerali di Silvio Berlusconi, infatti, Maria De Filippi si è presentata vestita di bianco. La scelta dell’outfit nasconde dietro un importante significato: l’ex Premier, infatti, diceva spesso alle donne che lavorano a Mediaset di vestirsi di bianco e di portare i capelli biondi.