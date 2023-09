Carolina Marconi di nuovo in ospedale: “Una paura incredibile”

In questi ultimi giorni Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è sottoposta ad alcuni controlli ed ha voluto aggiornare i fan in merito alle sue condizioni di salute. Ricordiamo che l’ex gieffina ha combattuto contro un tumore al seno. Scopriamo insieme cosa ha rivelato ai fan e come sta oggi.

Questa è stata senza ombra di dubbio una settimana importante per Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è infatti sottoposta ad una serie di accertamenti a seguito della battaglia portata avanti contro il tumore al seno. L’ex gieffina non ha rinunciato ad aggiornare tutti i suoi followers in merito alle sue condizioni di salute.

Tramite la sua pagina Instagram, infatti, Carolina Marconi ha confessato di essere stata costretta a sottoporsi di nuovo ad una serie di controlli. Queste sono state le parole dell’ex gieffina:

Dopo un pochino una giovanissima infermiera, mi accarezza la fronte, un gesto bellissimo che mi fa crollare in un pianto liberatorio. Dovevo fare l’esame, non avevo altra scelta. Finalmente mi calmo, respiro e alla fine va tutto bene.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

La conferma del test arriverà tra 3/4 giorni, ma sono fiduciosa. Volevo solo condividere questo con voi e mandare un abbraccio grande a tutti coloro che ogni giorno ‘lottano’ senza arrendersi mai.

Infine, concludendo, Carolina Marconi ha concluso il suo discorso con queste parole:

Non si molla.

Più volte Carolina ha confessato che, a causa della battaglia che ha dovuto portare avanti contro la malattia, è stata costretta a rimandare il suo desiderio di avere un figlio dal compagno Alessandro Tulli.