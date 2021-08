Continua la battaglia di Carolina Marconi con in cancro al seno che le è stato diagnosticato qualche mese fa. Mercoledì scorso, l’ex concorrente del Grande Fratello ha affrontato il quarto ciclo di chemio rossa. Lei ha spiegato che è l’ultimo, dopodiché comincerà le chemio bianche. Come sempre ha raccontato le sue sensazioni e in tantissimi hanno voluto dimostrare ancora il loro affetto verso la show girl.

Credit: marconicarolina – Instagram

Ormai il diario di questo viaggio di Carolina Marconi si è arricchito di diverse pagine. Lei ha deciso di affrontare questa battaglia contro il cancro a testa alta e soprattutto con il sorriso sulle labbra.

Un coraggio ed una forza di volontà che inevitabilmente sono entrati nel cuore di tantissimi che continuano a sostenerla ed incitarla.

8 step 💪🏽, Ciao amici 😁 come state? Sono io, la vostra pelatina 😁 io sto bene dai… Mercoledì ho avuto il mio 4 ciclo di chemio rossa. È l’ ultima dajeeeee😁💪🏽💪🏽💪🏽 Poi comincerò le bianche 🤞🏽 Scusate se nn ho pubblicato lo stesso giorno… ero un po’ deboluccia… adesso sto meglio 😁💪🏽 ringraziando Dio. Mercoledì, appena arrivata al gemelli, ero tranquilla. Sono entrata con la parrucca bellissima di @marinapostiches perché ogni volta che faccio la chemio li, con l’ aria condizionata mi si congela sempre la pelatina..😂 Con i capelli invece ti ripari anche un po’ il collo.

La sorpresa ricevuta da Carolina Marconiù

Credit: marconicarolina – Instagram

Carolina, in tutti gli step della sua battaglia, ha sempre avuto al fianco il sostegno e l’amore di sua sorella Elisabetta. Questa volta, per via di un inconveniente capitato in famiglia, teoricamente Carolina doveva essere da sola in ospedale. E invece…

Arrivata al reparto mi mancava mia sorella.. lei ogni volta mi accompagna quando c’è la terapia (il mio braccio destro). @official_marconi_elisabetta mi sentivo un po’ vuota stavolta… ma non poteva perché da giorni si era fatto male il compagno ad una gamba @antoniorotondo74 poverino… e non poteva camminare….