Continua ad affrontare a testa alta la lotta contro il cancro al seno Carolina Marconi. La bellissima show girl italo venezuelana aggiorna continuamente il suo “diario di viaggio” sui social e ieri, per la prima volta, ha scelto di mostrare a tutti la sua nuova parrucca. Nonostante le difficoltà, non perde mai il sorriso e la voglia di combattere.

Era il maggio scorso quando i fan di Carolina hanno appreso la notizia del cancro al seno che l’ha colpita. Fin dall’inizio, la show girl, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, ha voluto tenere aggiornati i suoi follower sui passi avanti che compie nel suo percorso.

Ha raccontato dell’operazione subita e di tutti i cicli di chemioterapia che tutt’ora sta affrontando. Una paura iniziale, subito sostituita dal grande coraggio e da un sorriso fantastico che l’ha sempre contraddistinta. Subito dopo il primo ciclo, la Marconi aveva scritto:

Eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio. Non vi nego che me la stavo facendo addosso. Ero spaventata, non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene. Meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato. Ma poi la paura è finita. Mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, dal mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare… Devi pensare e sognare solo cose belle.