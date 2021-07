Dopo l'operazione e l'inizio delle terapie, Carolina Marconi decide di tagliare i capelli a zero e di mostrare il video ai follower di Instagram

Una bellezza disarmante, una vita piena di successo e di spensieratezza, poi il trauma di una scoperta che può cambiartela, la vita. Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente iniziato la battaglia più dura che la vita potesse metterle davanti, quella del cancro. La modella ha deciso, fin dal momento in cui lo ha saputo, di affrontarla a testa alta e con coraggio. E l’ultimo passo che ha compiuto, ne è la chiara dimostrazione.

Nei primi mesi dell’anno, Carolina ha ricevuto una notizia drammatica riguardo alle sue condizioni di salute. Un tumore al seno che avrebbe comportato, nei mesi a venire, un’operazione e delle pesanti cure chemioterapiche.

La Marconi quell’operazione l’ha affrontata ad inizio aprile e, fin da allora, ha fatto la scelta di vivere questa guerra con il sorriso sulla bocca e in maniera completamente positiva.

L’atteggiamento giusto per queste situazioni è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!

Così aveva commentato uno dei tanti post pubblicati su Instagram durante quei frenetici giorni.

Al suo fianco, fin dall’inizio, Carolina Marconi ha potuto contare sul supporto emotivo dei tantissimi fan che la seguono. Appena ne ha l’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello ci tiene a ringraziare tutti, perché i tantissimi messaggi le danno una grossa mano a sentirsi meno sola e più forte.

Carolina Marconi taglia i capelli a zero

La chemioterapia porta con se degli effetti collaterali abbastanza pesanti, come quello di perdere i capelli. Per affrontare anche questo cambiamento in maniera attiva e propositiva, Carolina aveva già deciso di accorciare i capelli.

Capelli che ieri, invece, ha deciso di tagliare completamente. E lo ha fatto registrando tutto con lo smartphone e pubblicando poi il video su Instagram.

