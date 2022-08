Carolyn Smith e lo scatto del passato: ecco come era la ballerina da giovane

Forse non tutti sanno che uno dei giudici di Ballando con le Stella ha una carriera ricca di successi

Senza ombra di dubbio Carolyn Smith è uno dei personaggi televisivi più amati del piccolo schermo italiano. Da anni la ballerina ricopre il ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, il programma firmato da Milly Carlucci e campione di ascolti del sabato sera. Ma come era la ballerina da giovane? Scopriamo insieme nello scatto condiviso sulla sua pagina social.

Classe 1960, la passione per la danza in Carolyn Smith nasce quando la donna era ancora una bambina. Il giudice di Ballando con le Stelle, infatti, inizia a muovere i suoi primi passi di danza all’età di cinque anni. Da quel momento in poi Carolyn capisce il grande amore che prova nei confronti della danza e decide di fare di questa passione un vero e proprio lavoro.

Il trampolino di lancio per il suo successo è rappresentato dai campionati europei di balli latini, a cui la Smith partecipa all’età di quindici anni. Anche se in questa occasione non riesce a classificarsi sul podio, la ballerina ottiene un riscontro positivo ed inizia ad essere una delle artiste più richieste.

Molto attiva sui social, dove è seguitissima, Carolyn Smith condivide momenti della sua vita non solo lavorativa ma anche privata. Spesso la donna decide di aprire la scatola dei ricordi condividendo sulla sua pagina social scatti appartenenti al passato, come quello condiviso un po’ di tempo fa che mostra la sua straordinaria bellezza.

Carolyn Smith, il grande doloro vissuto a causa del cancro

Nel 2015 al giudice di Ballando con le Stelle è stato diagnostica un cancro al seno. Da questo momento in poi la ballerina inizia una vera e propria battaglia in cui continua a combattere con tutte le sue forze.

Sono numerosi gli interventi a cui la ballerina si è sottoposta in questi anni. Fortunatamente, tutti hanno avuto un riscontro ed un esito positivo.