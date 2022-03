Carolyn Smith interviene sulla malattia di Fedez: “Io lo so”

Da quando Fedez ha annunciato di aver scoperto un serio problema di salute sui suoi canali ufficiali, sono tantissime le persone che gli hanno mostrato vicinanza ed affetto. Tra queste, anche il noto volto televisivo Carolyn Smith.

Chi più di lei può comprendere cosa il rapper stia provando in questo momento? Carolyn Smith lotta contro un tumore al seno dal 2015 ed ha sempre parlato apertamente della sua battaglia, mostrandosi forte e sorridente.

E oggi, ha voluto mandare un po’ del suo coraggio e della sua forza anche a Fedez. L’insegnate di danza e giudice di Ballando con le stelle si è voluta rivolgere al rapper con delle commoventi parole:

Sono rimasta abbastanza sconvolta dalla notizia di Fedez. Io non lo conosco personalmente, però so quello che si può sentire nel momento in cui qualcuno ti dà la notizia di una malattia. La cosa che mi ha sconvolto di più è stata la lettera, che è stata molto bella per me, di Vittorio Feltri. L’unica cosa che posso dire a queste persone che stimo tantissimo è di combattere con positività.

Fate le cose che dicono i medici perché abbiamo i migliori medici del mondo in Italia. Forza forza, non mollate mai. Anche se nei giorni di dubbio e di sofferenza anche con un sorriso si va avanti. Sono rimasta molto dispiaciuta e lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia, so cosa dovete affrontare in pubblico e nel privato. Combatto dal 2015 e lo faccio fino in fondo. Sicuramente qualcuno non è d’accordo con me sui medici.