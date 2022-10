Continua il percorso di Carolyn Smith, che dura ormai da anni e che la vede impegnata a sconfiggere il brutto male al seno di cui soffre. Novembre sarà un mese importante per lei. La presidente della giuria di Ballando con le Stelle farà infatti nuovi esami che le daranno risposte significative a riguardo.

È molto tempo ormai che Carolyn Smith, l’amatissima ballerina e presidente della giuria di Ballando con le Stelle, combatte con un brutto male al seno.

Lei non si è mai nascosta e, anzi, ha sempre raccontato la sua esperienza sui social, con un obiettivo molto preciso e nobile. Quello di sensibilizzare tutte le donne e parlare dell’importanza della prevenzione.

A fine settembre aveva pubblicato una foto dall’ospedale, con la quale annunciava che stava per togliere il port, lo strumento che l’ha accompagnata a lungo e attraverso il quale le venivano somministrati i vari farmaci.

Fra 2 mesi affrontiamo il risultato del PET e TAC. Così vediamo se devo fare qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo affrontiamo a novembre!