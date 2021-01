Casa di Francesco Totti: urla di paura nel cuore della notte. Cos’è accaduto

Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più note e amate dal popolo italiano. Da tanti anni la loro storia continua e il sentimento non pare affatto destinato ad affievolirsi. La scintilla scoccò agli inizi del nuovo millennio, quando lei era ancora alla ricerca di consacrazione nel mondo dello spettacolo, mentre lui era già un affermatissimo campione, simbolo della Roma, la sua squadra del cuore, mai abbandonata, nemmeno nelle stagioni più travagliate.

Francesco Totti: la dedica a Ilary Blasi

Ad ufficializzare la loro relazione fu proprio il numero 10 di Trigoria che, a seguito di un gol durante un derby vinto per 5-1 contro la Lazio, si tolse la maglietta, mostrando la dedica speciale “6 unica”. A differenza di tante coppie che finiscono per dividersi, Ilary Blasi e Francesco Totti sono ancora uniti.

Le immagini di Chanel pubblicate senza ritegno

Il primogenito Christian è chiamato al delicato compito di sostituire il padre sul campo da calcio. Se abbia la stoffa? C’è chi ne parla benissimo! Dopo di lui sono arrivate Chanel e Isabel. Anche loro sono seguite con grande attenzione dai paparazzi e i loro scatti incuriosiscono i lettori.

Una foto di Chanel destò parecchio scalpore, soprattutto perché la rivista incriminata aveva pubblicato il corpo di una tredicenne senza ritegno, paragonato a quello della madre.

Attimi del quotidiano

Sui social network, in particolare Instagram, Francesco Totti e Ilary Blasi contano su milioni di followers: 3,9 per l’ex capitano giallorosso, 1,6 per la consorte. Numeri da far girare la testa. Gli innamorati condividono tanti attimi del quotidiano, soprattutto lei.

Francesco Totti: scherzo riuscito!

Proprio ieri sera ha condiviso un momento davvero particolare che vede protagonista la figlia più grande. In piena notte, la casa è avvolta nel buio e si sentono dei rumori. Chanel, terrorizzata, ignora che dietro la porta si nasconda quel mattacchione del padre. Quando scopre che c’era qualcuno urla e corre via spaventata. In sottofondo, i genitori ridono orgogliosi: scherzo riuscito!