In queste ore si sta parlando incessantemente del caso di John Travolta come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2024. Lo stesso conduttore, durante la conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti, ci ha tenuto a parlare di quali erano gli accordi e cosa è successo.

Sui social si era parlato anche di un gesto dell’attore, infastidito dal cappello che Fiorello ed Amadeus gli hanno passato, prima di ballare “Il ballo del qua qua”, all’esterno degli studi dell’Ariston.

John Travolta è stato ospite della serata del Festival di Sanremo 2024, nella serata di mercoledì 7 febbraio. Su di lui in queste ore si sta parlando tantissimo, sia per il cachet che ha preso per andare al programma, ma anche per le scarpe che ha indossato e che tutti dicono, che erano una pubblicità occulta.

Inoltre, si dice anche che l’attore non abbia firmato la liberatoria per mandare in onda il ballo che ha fatto all’esterno con Fiorello ed Amadeus. Quest’ultimo, intervistato dai giornalisti durante la conferenza stampa, ha spiegato come stavano davvero le cose e quali erano gli accordi.

John Travolta a Sanremo 2024: la spiegazione di Amadeus

CREDIT: RAI Si trattava di un rimborso spese. Si è notato anche che il logo delle scarpe non è stato oscurato, anzi lo hanno inquadrato più volte. Le telecamere stavano inquadrando i piedi e non il marchio. Abbiamo fatto un errore, ma non c’era alcun accordo.

Sulla gag, io posso dire che mi sono divertito, ma questo è un pensiero personale. Molti lo hanno condiviso, è diventato una sorta di grande meme. John Travolta era stato avvisato di tutto, nessun tranello. Non è stato costretto a fare nulla. Tutto quello che è accaduto sul palco, lo aveva condiviso. Forse gli avevamo detto che il cappellino era giallo e invece era arancione. Nient’altro. Fiorello è il più grande showman che abbiamo e fa parte della grande ironia far fare alle persone cose che non farebbero mai.