Vedere John Travolta sul palco del Festival di Sanremo 2024 ha commosso l’Italia. Non solo perché è uno degli attori più grandi di sempre, ma perché nei suoi occhi c’è una sofferenza che chi ha affrontato dolori come i suoi, è riuscito a comprendere bene.

John Travolta ha perso due delle persone più importanti della sua vita. Prima, nel 2009, è scomparso il figlio, durante una vacanza di famiglia alle Bahamas. Jett Travolta aveva soltanto 16 anni e soffriva della Sindrome di Kawasaki. Si tratta di una condizione che causa un’infiammazione dei vasi sanguigni generalizzata.

L’attore ha trovato il figlio a terra, in bagno. Era caduto. Colpito probabilmente da una delle sue crisi, Jett aveva battuto la testa alla vasca da bagno. Una perdita che ha stravolto la vita dell’intera famiglia e un dolore che John si porta ancora dentro. Ogni anno, per il compleanno del figlio, pubblica post commoventi, che in poche ore si diffondono in ogni parte del mondo attraverso i social network.

Un’altra perdita, straziante, nel 2020. La famosissima moglie Kelly Preston è morta a causa di un tumore al seno. L’attrice lo aveva tenuto nascosto al mondo, dopo la diagnosi aveva deciso di combattere la sua battaglia nella privacy assoluta, circondata solo dall’amore della sua famiglia. L’annuncio venne diffuso sui social proprio da John Travolta. Fu per tutti un fulmine a ciel sereno, proprio perché inaspettato.

Le strazianti parole dell’attore, nell’annuncio della scomparsa dell’amata moglie, con la quale era legato da 31 lunghi anni: