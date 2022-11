Caso Totti- Fiordelisi, Alex Nuccetelli risponde agli avvocati della gieffina: ecco tutta la verità

In queste ultime settimane sta facendo chiacchierare molto il gossip lanciato da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa la gieffina ha confessato di essere stata contattata da Francesco Totti, finendo al centro di una vera e propria bufera mediatica. In queste ultime ore Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore, si è esposto in merito alla questione rivelando tutta la verità su questa storia.

Qualche giorno fa i legali di Antonella Fiordelisi sono intervenuti sulla pagina Instagram dell’influencer invitando Francesco Totti a rendere pubblico il messaggio scritto alla gieffina. Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex marito di Ilary Blasi si sia confidato con l’amico Alex Nuccetelli il quale ha poi fornito ulteriori retroscena riguardo questa vicenda.

Questo è quando Francesco Totti avrebbe rivelato ad Alex Nuccetelli riguardo il gossip su Antonella Fiordelisi:

Su fatti spiacevoli non bisognerebbe fare gli sciacalli. Totti in questo momento è anche vulnerabile e non merita questi pettegolezzi. Comunque io di lui mi fido e ieri mi ha detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Mi ha garantito questa cosa e lui non dice falsità.

Alex Nuccetelli risponde ai legali di Antonella Fiordelisi: le parole dell’amico di Francesco Totti

Nonostante sembrava essere solamente un pettegolezzo, il gossip sul presunto messaggio scritto da Francesco Totti ad Antonella Fiordelisi sta diventando una questione alquanto seria che ha coinvolto anche i legali della concorrente del Grande Fratello Vip.

Nel corso delle ultime ore Alex Nuccetelli si è sentito di replicare alle parole degli avvocati della gieffina. Dopo che i legali dell’influencer hanno chiesto al calciatore l’autorizzazione a pubblicare gli screen del presunto messaggio scritto da Totti ad Antonella, Alex Nuccetelli ha affermato:

Prima di tutto dico che io non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella.

E, continuando, l’amico di Francesco Totti ha dichiarato: