Caterina Balivo irriconoscibile sui social la foto che sconvolge i fan

Al giorno d’oggi pur di apparire perfetti e adattarsi ai canoni di bellezza imposti si è disposti a tutto. Sui social sono moltissimi quei filtri che stravolgono completamente l’aspetto di una persona rispetto a quello originale. Tant’è vero che oggi sono molte le influencer che si sono opposte all’utilizzo di filtri che spesso stravolgono il nostro aspetto. Tra i tanti personaggi che stanno portando avanti questa battaglia c’è anche Caterina Balivo.

La conduttrice in queste ultime ore è apparsa su Instagram con un filtro molto gettonato che le ha stravolto completamente l’aspetto. In particolar modo, il filtro in questione ha gonfiato gli zigomi e le labbra della conduttrice, mentre ha reso la sua pelle del tutto liscia. Il risultato è stato l’aspetto di Caterina Balivo completamente stravolto.

La nota conduttrice, che ha più volte dichiarato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica, si è espressa riguardo coloro che decidono di fare qualche ritocchino. Queste sono state le sue parole:

A volte quando vedo alcune donne rifatte dico: ma non si vedono che sono dei mostri? No. Oppure forse sì e non sanno come tornare indietro.

Infine, in conclusione alle Instagram Stories in cui ha utilizzato il filtro, Caterina Balivo ha dichiarato:

Vabbè comunque mi tengo le mie labbra sottili e pure un po’ storte.

Dunque la nota conduttrice si sente a proprio agio anche con le sue imperfezioni e, come lei stessa ha dichiarato, non ha bisogno di stravolgere il suo aspetto.

Caterina Balivo e tutti i VIP contro l’utilizzo dei filtri sui social

Ma Caterina Balivo non è l’unico personaggio famoso a lanciare messaggi contro l’utilizzo dei filtri sui social. Anche Valentina Ferragni, infatti, da tempo ha detto no ai filtri mostrandosi completamente al naturale, nonostante le numerosi critiche degli haters.

Così come Cliomakeup che si è espressa duramente contro coloro che ricorrono all’utilizzo dei filtri sui social. Dunque oggi il continuo raggiungimento dei canoni di bellezza imposti dalla società sta generando sentimenti di inadeguatezza che rendono le persone più insicure che mai.