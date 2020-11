Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Caterina Collovati. La celebre giornalista è risultata positiva al Coronavirus. Lei stessa ha annunciato la sua positività al virus a tutti i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. Al momento per la donna è stato disposto l’isolamento domiciliare.

Nel corso dell’ultimo periodo sono tanti i personaggi famosi ad essere risultati positivi al Coronavirus. Da Gerry Scotti, a Iva Zanicchi la quale è ricoverata in ospedale fino arrivare a Carlo Conti, numerosi sono i contagi nel mondo dello spettacolo. Ora ad essere positiva è anche Caterina Collovati.

Lei stessa ha deciso di dare l’annuncio in prima persona attraverso il suo profilo Instagram. Ecco cosa ha scritto nella didascalia sotto la sua foto:

Quando scopri di essere positivo, vieni avvolto da un groviglio di sensazioni diverse. Per prima cosa non vuoi credere alla realtà. Pensi ci sia un errore: non può essere capitato proprio a me.

Non è tutto. La donna si è lasciata andare anche in un lungo post pubblicato da lei stessa su Facebook in cui ha espresso tutta la sua incredulità: