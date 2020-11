Dopo un mese di ricovero, la neonata abbandonata e positiva al Covid, è guarita. La stessa dirigente ha dato la bella notizia ed ora infatti sono in attesa della decisione del Tribunale per poterla dimettere. Gli inquirenti nel frattempo stanno continuando le ricerche, per trovare la mamma e la zia, di cui non si hanno notizie ormai da giorni.

Marilù Furnari, dirigente dell’ospedale dei Bambini di Palermo, ha dato la bellissima notizia. In una nota, ha dichiarato:

La bimba di pochi mesi che era stata abbandonata in ospedale non è più positiva al Covid. Abbiamo iniziato tutta la procedura di comunicazione al Tribunale dei minori, ai servizi sociali del Comune e anche alla polizia. La piccola è ancora qui da noi. Attendiamo la comunicazione del giudice.

I medici in queste settimane hanno fatto il possibile per aiutarla a guarire. Inoltre, insieme a lei, hanno ricoverato anche una zia, che è fuggita dallo stesso nosocomio, pochi giorni dopo.

Neonata abbandonata e positiva al Covid: l’accaduto

CREDIT: LAFUZZU

La vicenda di questa bambina è avvenuta lo scorso 12 ottobre. Ha iniziato a mostrare i primi sintomi del Coronavirus. Per questo la mamma l’ha portata tempestivamente all’ospedale Di Cristina, per tutti i controlli del caso.

Come da procedura, i medici l’hanno sottoposta al tampone e quando è arrivato il risultato con esito positivo, hanno ricoverato la piccola nel reparto di malattia infettive e hanno allontanato la madre, come prevede il protocollo per le norme anti-contagio.

Pochi giorni dopo hanno provato a contattare la donna, ma di lei si erano perse tutte le tracce. Alla fine un’altra ragazza si è presentata al nosocomio, dicendo di essere la zia e con l’intenzione di portare via la piccola. Sottoposta al Covid-test, è risultata positiva anche lei, così i medici hanno deciso di ricoverarla con la neonata.

Sono state insieme per 5 giorni, ma alla fine anche l’altra donna è riuscita a fuggire dal nosocomio. La direzione sanitaria ha deciso di denunciare la vicenda alla polizia ed agli assistenti sociali, che hanno avviato tempestivamente tutte le indagini.

Dalle informazione emerse, la piccola di origini Rom è nata a luglio di quest’anno, a Caserta. La famiglia non ha un domicilio fisso, poiché si sposta spesso da una città all’altra. Infatti le forze dell’ordine hanno scoperto l’identità della madre, ma non sono ancora riuscite a trovarla.