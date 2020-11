Francesco Totti è oggi risultato positivo al tampone per il Coronavirus. La notizia arriva a due settimane dalla scomparsa del padre proprio a causa del Covid. Qualche giorno fa, l’ex numero 10 della Roma aveva accusato i classici sintomi, ossia senso di debolezza e febbre. Da qui la decisione di sottoporsi al test, che ha dato esito positivo. Adesso Totti si trova in isolamento a casa, come la moglie Ilary Blasi, rimasta contagiata dopo che nelle sue ultime Instagram Stories si è filmata con indosso la mascherina.

Francesco Totti: in ricordo di Gigi Proietti

Attualmente Francesco Totti si trova in regime di isolamento presso la sua villa all’Eur. Nonostante il periodo complicato attraversato, ha comunque voluto omaggiare Gigi Proietti, appena scomparso. L’ha fatto concedendo delle dichiarazioni al quotidiano Il Foglio.

Portatore di gioia

Il grande attore e comico romano era presente al ricevimento per le sue nozze. Si vedevano in qualche occasione e con la sua allegria e il suo notevole carisma – ha aggiunto Francesco – gli trasmetteva gioia ogni volta.

Proietti lo ha seguito nel corso della sua intera carriera da calciatore, era un caloroso sostenitore della lupa e ha rappresentato la Città Eterna nel mondo come solo loro veri romani sanno fare. In conclusione, Francesco Totti ha espresso affetto a Proietti, convinto che anche da lassù porterà allegria. Roma gli sarà sempre grata.

Auguri alla famiglia

Lo scorso 12 ottobre Totti aveva perso il padre Enzo proprio a causa del Coronavirus. Anche la mamma è risultata positiva ma con una forma più lieve. Alla famiglia sono pervenuti migliaia di messaggi d’auguri di pronta guarigione.

Francesco Totti: l’ultima uscita pubblica al cinema

In occasione della Festa del Cinema di Roma, è stato presentato il 17 ottobre il film Mi chiamo Francesco Totti, a cui l’ex capitano non ha voluto presenziare, preferendo andare al cinema qualche giorno dopo con alcuni storici amici. Quella rimane la sua ultima uscita pubblica prima del rilevato contagio.