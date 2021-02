Secondo figlio per una delle concorrenti più amate del Grande Fratello: l’annuncio su Instagram

Caterina Siviero e Marco Contini diventeranno genitori per la seconda volta

È trascorsa circa una settimana da quando, sul profilo Instagram di una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate, è apparso un annuncio pieno di gioia. Caterina Siviero, ex concorrente della dodicesima edizione del famoso reality show, è in dolce attesa del suo secondo bebè.

Credit: cate2112 – Instagram

Ha partecipato come concorrente nella dodicesima edizione del Grande Fratello, quella andata in onda nella stagione 2011-2012. Da allora è entrata nel cuore di molti telespettatori e fan che non hanno mai smesso di sostenerla e seguirla.

Dopo l’esperienza televisiva, Caterina ha avuto diverse storie d’amore anche con personaggi noti dello spettacolo, uno su tutti l’ex tronista dui Uomini e Donne Alessio Lo Passo.

Nel 2017, però, è avvenuto l’incontro che le ha letteralmente stravolto la vita, quello con il calciatore Marco Contini. Da allora, i due sono inseparabili e hanno già messo su una famiglia straordinaria.

Credit: cate2112 – Instagram

Un anno dopo il loro incontro, nel 2018, è arrivata la loro prima bambina. La piccola Camilla ha messo un lucchetto ancora più grande a quella che era già una storia d’amore indissolubile.

l’annuncio della seconda gravidanza di Caterina Siviero

Caterina Siviero, il suo Marco e la sua Camilla, si dilettano quotidianamente a pubblicare si Instagram dolcissimi momenti della loro vita familiare. Teneri scatti ed esilaranti video serali sono praticamente all’ordine del giorno. Attività che vengono apprezzate molto dalle migliaia di follower che seguono Caterina appassionatamente.

Sempre sul noto social network, una settimana fa, è apparso un lieto annuncio. Caterina, Marco e Camilla potranno presto abbracciare un altro bebè. La bellissima foto di famiglia, è accompagnata da queste dolcissime parole:

Mi esplode il cuore di gioia! Mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima! Questo per dirvi che le cose inaspettate sono le più belle, un altro cuoricino che batte dentro la sua mamma, la Pippi (Camilla) diventerà sorella maggiore, l amore si moltiplica e ad agosto arriverà BABY2! La mamma, papà e Camilla ti aspettano, per farti respirare AMORE. Quello della tua famiglia!

In un successivo post, l’ex concorrente del GF ha anche annunciato quale sarà il sesso e il nome del suo secondogenito. Si tratta di un maschietto che si chiamerà Carlos Andrea.