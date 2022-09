C’è Posta Per Te, chi è il nuovo postino? L’uomo arriva da Uomini e Donne

Ex volto di Uomini e Donne ricoprirà il ruolo di postino a C'è posta Per Te, ecco di chi si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio C’è Posta Per Te è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Per la prossima edizione del format condotto da Maria De Filippi, nel team dei postini ci sarà un nuovo ingresso. L’uomo in questione arriva direttamente da Uomini e Donne. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

L’arrivo della prossima edizione di C’è Posta Per Te è già stato ufficializzato sui social attraverso un bel video di presentazione. Maria De Filippi tornerà a far compagnia ai suoi telespettatoti con il programma nei primi mesi dell’anno 2023.

Tuttavia, per questa nuova 26esima edizione, la stessa conduttrice ha deciso di allargare il team di postini. Infatti, oltre a Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Maurizio Zamboni e Andrea Offredi, a ricoprire il ruolo di postino ci sarà anche Giovanni Vescovo, ex volto di Uomini e Donne.

Giovanni Vescovo: chi è il nuovo postino di C’è Posta Per Te

Giovanni Vescovo, classe 1992, è nato a Treviso e attualmente vive a Roma. A parta la sua partecipazione a Uomini e Donne, non è volto molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Nel format condotto da Maria De Filippi, il ragazzo era approdato come corteggiatore nella stagione 2016/ 2017. All’epoca scese le scale per Sonia Lorenzini la quale lo eliminò.

Attualmente non siamo a conoscenza se Giovanni prenderà il posto di un suo collega oppure rappresenterà solo una risorsa in più per la trasmissione. Tuttavia, tutti i fan del programma hanno apprezzato molto la notizia lasciando commenti positivi sotto il post sulla pagina ufficiale di C’è Posta Per Te. Infatti, in molti non vedono l’ora di conoscerlo meglio.