C’è posta per te: Ciro Immobile ospite, polemica per il confronto con Nicolò Zaniolo

Come ogni sabato sera C'è Posta per Te ci ha tenuti compagnia, ieri sera ospite Ciro Immobile, ma ecco cos'è successo

Un altro sabato sera all’insegna di C’è Posta per Te e ricca di emozioni. Ospiti della puntata di sabato 6 febbraio Ciro Immobile e la moglie Jessica. La coppia, c’è da dire molto amata dal pubblico e molto unita, si è presentata in studio per fare una sorpresa ad Elena.

Elena è una giovane mamma che ha perso il compagno in un incidente. Il ragazzo era un tifoso della Lazio e Ciro Immobile era proprio il suo idolo. Elena è mamma di due bambine Elenoire e Vittoria, proprio il nome della piccola è un modo per omaggiare la squadra del papà.

La coppia si è presentata a C’è Posta per te chiamata dai familiari di Elena che vorrebbero tornasse a sorridere. Come di consueto, Ciro Immobile e Jessica hanno fatto dei regali alla giovane mamma. Il calciatore ha regalato alla mamma vestiti e una vacanza in montagna.

Anche Jessica ha fatto dei regali ad Elena regalandole dei giochi per le bambine e Maria De Filippi le ha donato un suo vestito. Questo scambio di regali ha però generato un indecoroso paragone con quanto successo la settimana scorsa.

Gli utenti del web, sempre attenti ai dettagli, hanno rimarcato il fatto che Nicolò Zaniolo ha donato un’importante cifra di denaro al giovane Alessandro. Su Twitter qualcuno ha scritto:

“Elena hai scelto la squadra sbagliata. A quest’ora Zaniolo ti avrebbe riempita d’oro altro che sto braccino di Immobile. Qualcun altro gioca sull’ironia “Dopo aver visto la cifra che Zaniolo ha regalato la scorsa puntata e dopo aver visto il regalo che le ha fatto Immobile questa sera le figlie le farà diventare di sicuro della Roma”.

Tuttavia, il calciatore della Lazio ha ricevuto anche del sostegno da parte dei tifosi: “Immobile non ha bisogno di fare gesti plateali, non gli interessa andare a C’è posta per te per staccare un assegno e far parlare la gente. Immobile fa in silenzio e va in tv perché oltre a piacergli l’ambiente gli piace confrontarsi con persone normali”.