Ciro Immobile e Jessica Melena, avete mai visto la loro casa? Ultra moderna dove predomina il bianco, ma il pezzo forte è la cucina

Ciro Immobile e Jessica Melena sono una delle coppie più belle del mondo del calcio e dello spettacolo italiano. I due, nonostante siano così giovani, sono già genitori di tre splendidi bambini. I due abitano in uno splendido appartamento che si trova a Roma e sembra che la loro sia una villa faraonica, acquistata quando il giocatore è approdato alla Lazio. La villa sembrerebbe essere molto vicina allo stadio Olimpico. Sia il giocatore che la moglie, spesso postano su Instagram alcuni scatti della loro quotidianità, facendo ben vedere alcuni scorci della loro villa. E voi, avete mai visto la loro casa?

Le foto della casa di Ciro Immobile e Jessica Melena

Il noto calciatore e la moglie hanno scelto per il loro arredamento uno stile moderno e davvero unico. Uno dei colori predominanti della casa è il bianco, in contrasto con il grigio ed il nero, colori ripresi nelle pareti e per alcuni elementi d’arredo. L’arredamento scelto da entrambi è molto semplice e strategico per conferire all’ambiente luce e luminosità.

Davanti alla porta d’ingresso, c’è un tavolo tondo di colore bianco ed una cucina semicircolare, di colore scuro in contrasto con il piano e le sedute total white. A terra, per il pavimento, Ciro e la moglie hanno scelto un caldo parquet che rende l’ambiente più caldo ed accogliente. Sulle pareti sono presenti diverse mensole a muro, dove sono appoggiati diversi soprammobili ma soprattutto cornici con diverse foto di famiglia.

Sempre nella stessa stanza, sulle altri pareti, si trovano diversi quadri astratti che riprendono in qualche modo le tonalità dei pavimenti. Una delle stanze preferite da Jessica è sicuramente la cucina. Per questa stanza, Ciro e la moglie hanno scelto una composizione moderna a semicerchio, dove l’elemento principale è una grande isola centrale. Il lavandino ed il piano cottura sono in acciaio, incastonati in un tocco di bianco che spezza con il nero della base.

Altra stanza preferita dalla coppia, è l’area living. Li è dove i due spesso giocano insieme ai loro figli. Arredata anche in questo caso con mobili molto moderni. C’è ad esempio un divano in tessuto grigio, dove spesso i loro figli si riposano o si siedono per guardare la tv o seguire le partite di calcio giocate dal papà. A catturare l’attenzione di tutti è però la camera da letto, dove è presente un bellissimo letto matrimoniale con una testiera trapuntata bianca che sembra fondersi con il colore delle pareti che lo circondano. Le tende sono molto scure e spezzano con il colore chiaro del letto. Insomma, un vero e proprio nido d’amore per Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, e per i loro tre figli.

Leggi anche: Alice Campello e Alvaro Morata, avete mai visto la loro casa? Elegante e raffinata, non riuscirete a credere cosa colleziona la fashion blogger nella cabina armadio