La sesta puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 19 febbraio, ha avuto come protagonista indiscussa Maria Paola Spina. La ragazza di soli 26 anni ha deciso di chiudere per sempre la storia con il suo fidanzato Leandro, che dopo 11 anni di relazione, l’ha tradita più volte.

Una vicenda che ha tenuto migliaia di telespettatori incollati alla televisione, ma solo nelle ultime ore la giovane ha aggiornato il suo profilo mostrando a tutti il suo nuovo ragazzo.

Maria Paola Spina è nata il 13 settembre del 1995 e vive nel piccolo comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Ha conosciuto Leandro quando era solamente un’adolescente.

Si sono messi subito insieme e la loro relazione è andata avanti per molti anni. Tuttavia, le cose sono precipitate quando Leandro dopo averle organizzato una sorpresa per chiederle la mano, avevano iniziato ad organizzare il matrimonio.

Purtroppo il ragazzo si è sentito oppresso e l’ha tradita con una sua collega. Maria Paola quando lo ha scoperto, ha detto a tutti i suoi familiari ciò che aveva fatto. Però alla fine il ragazzo si è pentito ed è tornato dalla sua fidanzata. Lei ha deciso di perdonarlo.

Erano di nuovo alle prese con l’organizzazione delle nozze, ma anche in quest’occasione l’uomo non è riuscito a sopportare tutte quelle responsabilità. Ha lasciato di nuovo la ragazza e pochi giorni dopo, quando è tornato da lei, Maria Paola ha scelto di non perdonarlo.

Chi è il nuovo fidanzato di Maria Paola Spina

La 26enne ha detto a Maria De Filippi che ora purtroppo i suoi sentimenti sono cambiati. Tuttavia, dopo poche ore dopo la puntata, la ragazza ha pubblicato un post mostrando a tutti il suo nuovo fidanzato. Nella didascalia ha scritto:

“Quei silenzi in realtà sono pieni di parole!” Questo ragazzo si chiama Francesco Borrelli ed anche con una piccola clip, Maria Paola ha voluto parlare della sua storia d’amore.

Anche Leandro sembra essersi rassegnato. Infatti dopo la puntata ha reso pubblica la sua relazione con una ragazza chiamata Grazia D’Amico. Dalle foto apparse sui social, sembrerebbe che la loro frequentazione va avanti da novembre 2021.