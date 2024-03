C’è posta per te, Flavia e Gianmarco stupiscono tutti: la notizia inaspettata

Flavia e Gianmarco, protagonisti di una delle tante storie d'amore raccontate a C'è posta per te, avevano mostrato in diretta un epilogo decisamente negativo.

Una sconvolgente notizia riguarda Flavia e Gianmarco, coppia che abbiamo visto all’ultima puntata di C’è posta per te in questa edizione 2024. I due hanno guadagnato l’attenzione del pubblico in questa nuova stagione dello storico programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Si trattava di una di quelle coppie che hanno appassionato i telespettatori partecipando a una delle prime puntate.

La loro storia d’amore ha fatto brillare gli occhi migliaia di telespettatori, e adesso sembra che ci siano stati degli sviluppi significativi, come annunciato direttamente dalla coppia. I due, Flavia e Gianmarco, attraverso i social media hanno raccontato cosa è successo tra di loro.

Flavia e Gianmarco, protagonisti di una delle tante storie d’amore raccontate a C’è posta per te, avevano mostrato in diretta un epilogo decisamente negativo. Durante la loro partecipazione al programma su Canale 5, in una puntata che ha avuto come ospiti Stefano De Martino e Sabrina Ferilli, la loro relazione era giunta al termine per colpa di un tradimento di lui. Lei non aveva voluto dargli ascolto, e aveva deciso di non aprire la busta contenente le sue scuse. Il momento topico atteso da tutti, l’apertura della busta, quella volta, non era giunto.

Recentemente, con un video su TikTok, Flavia e Gianmarco hanno annunciato il loro avvenuto riavvicinamento. La notizia del ritorno di Flavia e Gianmarco ha emozionato tanti follower. Il loro, era stato un epilogo che alcuni telespettatori avevano previsto durante la diretta, ma nessuno si aspettava di un riavvicinamento. Nella puntata che li ha visti divisi dalla busta, la frase di Flavia a C’è posta per te era suonata come una pietra tombale sulla coppia: “No pasa nada”.

La coppia aveva interrotto la loro relazione dopo quattro anni, a causa dei ripetuti tradimenti di Gianmarco. Sui social la sorella di Flavia aveva scoperto l’infedeltà. Flavia aveva anche raccontato a Maria De Filippi che Gianmarco non aveva mai tempo da dedicarle. Ora, evidentemente, tutto sembrerebbe cambiato.

Flavia e Gianmarco hanno condiviso su TikTok un video che li ritrae insieme, abbracciati sul letto, mentre si scambiano un bacio. La didascalia “No pasa nada, la coerenza prima di tutto” accompagna scherzosamente il video, e Flavia ha aggiunto nel commento: “Io dopo averlo chiamato pagliaccio davanti a tutta l’Italia”.