C'è Posta per te, Ivano chiede perdono alla compagna Emanuela, dopo che non le ha detto la verità sul rapporto con l'ex moglie

Maria De Filippi in una delle storia raccontate durante l’ultima puntata di C’è Posta per te, c’è quella di Ivano. L’uomo per 8 anni ha portato avanti una relazione parallela, con Emanuela, senza dire nulla alla moglie. Per questo quando lo ha scoperto, la donna ha deciso di lasciarlo.

L’uomo per mesi non ha mai detto nulla a nessuna delle due donne. In realtà diceva alla nuova compagna, che aveva intenzione di lasciare la moglie piano piano e che ogni due settimane doveva tornare a casa per riprendere i suoi vestiti.

Ivano ed Emanuela avevano entrambi due relazioni diverse con dei figli. Tuttavia, quando si innamorano, decidono di iniziare una storia ed anche una convivenza. Lei va subito via di casa, ma lui no. Cercava sempre di prendere tempo. Una notte Emanuela si presenta a casa della donna e le chiede se le sono mai arrivate le carte della separazione.

Quest’ultima dice di no e che non sapeva più nulla. Alla fine Ivano si convince a dire la verità, ma dopo poco tempo, la donna segue l’uomo all’uscita di lavoro e scopre che si è recato a casa della ex moglie, per darle una cassetta di acqua e delle medicine. Non crede a un tradimento, ma lo accusa di averle mentito.

La giustificazione di Ivano ad Emanuela e come si è conclusa la storia

L’uomo nel parlare davanti a tutti, ha spiegato il perché di questo suo gesto ed ha detto: “Tutti gli anni che siamo stati insieme io praticamente facevo tutto, dalla spesa a prelevare con il bancomat!” Maria De Filippi quando però gli ha domandando cosa farebbe oggi, se l’ex moglie dovesse chiedergli qualcosa, lui ha detto che ora direbbe la verità ad Emanuela.

La donna in un primo momento si è mostrata diffidente nei confronti dell’uomo. Diceva che non aveva più fiducia in lui e che non sapeva cosa fare.

Tuttavia, alla fine ha scelto di perdonarlo e di tornare insieme a lui. Ivano ne era felice ovviamente e questo ha fatto sì che la coppia è uscita insieme dalla trasmissione.