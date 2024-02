Durante la puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 24 febbraio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Maria Grazia e Raffaella, due sorelle che non vedevano il padre da 50 lunghi anni. Lui le ha abbandonate a poco dopo la nascita della seconda figlia e non le ha mai cercate.

Le due donne da lui volevano avere delle risposte, visto che per anni non hanno mai avuto sue notizie. Scoprono appunto che vive in Svizzera e l’uomo decide anche di presentarsi al programma, probabilmente perché sapeva che potevano essere loro a cercarlo. Quando hanno la possibilità di parlare, le sorelle dicono:

Ci sentiamo figlie abbandonate e molto arrabbiate. La preghiamo di non scappare e di darci delle risposte di cui abbiamo bisogno per chiudere questo cerchio.

Maria Grazia e Raffaella hanno raccontato la storia dicendo che Renato e la mamma si incontrano molti anni prima e decidono di sposarsi. L’uomo non permetteva alla donna nemmeno di uscire di casa, perché non voleva far sapere a tutti che era sposato, aveva altre fidanzate in giro per la città. Il padre della donna, quando lo scopre, dice alla figlia di chiudere immediatamente questo matrimonio. Infatti Renato alla nascita della seconda figlia, la vede solo per pochi istanti e poi scompare nel nulla per 50 lunghi anni.

La verità di Renato dietro l’abbandonato di Maria Grazia e Raffaella

L’uomo si è mostrato provato e commosso da questa situazione, vista l’età, parlava anche con grande fatica. Infatti quando Maria De Filippi gli chiede cosa pensa, lui dice: “Ho immaginato che foste voi, nessun altro poteva cercarmi. In quel periodo avevo 20 anni, ero scapestrato. Mio suocero insieme al figlio, mi videro passeggiare con una ragazza e cominciarono a rincorrermi. Non sapevo se avessero un coltello, così decisi di andare da mia madre a Lecce!”

Renato nel parlare con le donne, ha spiegato che in questi anni non le ha mai cercate, per paura che la madre avesse avuto un’altra relazione e che poteva metterla in difficoltà. Ha spiegato che ha avuto altri 4 figli Maria De Filippi nel spiegare la situazione a Maria Grazia e Raffaella ha detto:

Lui è qui per chiudere un cerchio, avrebbe potuto rifiutare l'invito ma ha voluto esserci per darvi delle risposte. Detto questo è chiaro che non avrà risposte che possono soddisfarvi visto che sono passati 50 anni.

Alla fine le donne decidono di aprire la busta, ma non hanno intenzione di abbracciare il padre, chiedono solo una stretta di mano ed è quello che accade.