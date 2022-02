Nella puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 12 febbraio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Giuseppe. Il ragazzo ha chiesto aiuto per poter riallacciare il rapporto con il padre. Avevano discusso 5 anni prima e da quel momento non si erano più sentiti.

Questa vicenda ha fatto tanto discutere, perché l’uomo dopo aver conosciuto una donna, ha messo al mondo 3 figlie.

Giuseppe ha raccontato a Maria De Filippi che lui aveva un bellissimo legame con il padre. Al punto tale che a 13 anni, era andato a vivere con lui. Tuttavia, poco tempo dopo il papà ha conosciuto una donna, chiamata Irene più giovane di 23 anni.

Da quel momento hanno avuto tante discussioni. Il papà Giovanni dall’unione con questa ragazza ha avuto anche 3 figlie in 4 anni. Con i ragazzi avuti dal suo precedente matrimonio, i rapporti sono diventati sempre più tesi.

L’uomo in un primo momento ha litigato con la figlia maggiore Rita, poiché la ragazza ha deciso di battezzare la figlia in Campania e non a Velletri. Invece con Giuseppe ha continuato ad avere un legame.

Tuttavia, dopo 2 anni anche con questo giovane c’è stata un’altra discussione. Il motivo di questo litigio è legato ai soldi, poiché il ragazzo ha avuto bisogno di 15 mila euro. Lui credeva che non fosse un prestito, ma quando il padre ha deciso di richiedere la restituzione del denaro, il figlio ci è rimasto male. Hanno messo anche in mezzo gli avvocati.

Il chiarimento tra il papà ed il figlio Giuseppe

Sono 5 anni che sono orfano di padre. Sei sparito dalla mia vita senza un motivo. Da 15 mesi sono diventato padre di una splendida bambina, ho scoperto l’amore pure che si prova per un figlio. Non la lascerei mai sola, tu lo hai fatto. Il rapporto con Irene ti ha cambiato. Sei diventato rancoroso ed io non capisco perché. Oggi voglio risposte. Irene, se facesse quello che ha fatto a me alle tue figlie, cosa penseresti?

Giovanni ha raccontato a Maria De Filippi che i due figli lo cercavano solo per motivi economici. Alla fine dopo diversi battibecchi, l’uomo ha deciso di aprire la busta al figlio e di recuperare il rapporto con lui.