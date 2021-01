Maria De Filippi pronta a dare il trono a Elisabetta Gregoraci? Rumors insistente

Dal palco di Battiti Live, alla casa del Grande Fratello, al Trono di Uomini e Donne? Elisabetta Gregoraci pronta a fare un gran salto e la padrona di casa Maria De Filippi non vede l’ora di accoglierla. I rumors si fanno sempre più insistenti.

Maria De Filippi, si sa, ormai è piena di idee e fantasia e sembra ad essere pronta a fare un Uomini e Donne Vip. Dalle ultime indiscrezioni, emerse proprio in queste ore, sembrerebbe che la regina di Mediaset ha già i nomi per le prime due poltrone rosse.

Per quanto riguarda le dame in pole position ci sarebbe proprio Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, oltre a dichiararsi single, non potrà neanche più contare sul flirt di Pierpaolo Pretelli ormai completamente perso di Giulia Salemi.

Il programma potrebbe arrivare già nella prossima primavera e come è accaduto per tanti dating show potrebbe proprio cambiare genere. Inoltre, la padrona di casa, ha riservato anche la seconda poltrona rossa destinata agli uomini.

Chi vorrebbe? Kikò Nalli, proprio l’ex marito di Tina Cipollari. L’hairstylist ormai single sarebbe pronto a farsi corteggiare com’è stato per lui anni fa. Ma le novità non finiscono qua perché Maria De Filippi prepara il colpaccio anche in termini di opinionisti del programma.

Sembra che a sedere vicino ai tronista la donna vorrebbe proprio Tommaso Zorzi che ha dichiarato che per lei farebbe anche le fotocopie e l’ex corteggiatrice ormai influencer fermata Giulia De Lellis.

Al momento si tratterebbe di capire se innanzitutto questa possibilità è veritiera e se, accanto ai due influencer, rimarrebbero Gianni Sperti e Tina Cipollari. Inoltre ci si chiede se questo nuovo format andrà a sostituire qualche trono (o il Classico o quello Over).

Tanta curiosità da parte dei telespettatori, ma si dovrà attendere ancora un po’ per capire dove sta la verità.