C'è Posta per te, la straziante storia di Alessandro e Franchina e del loro figlio scomparso prematuramente: la sorpresa di Charlize Theron

Nella serata di sabato 28 gennaio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Alessandro e Franchina. Due genitori che purtroppo hanno perso il loro primo figlio Vincenzo, per un’aritmia cardiaca e da quel momento hanno perso il sorriso e la voglia di fare le cose.

CREDIT: CANALE 5

La storia raccontata dalla conduttrice ha commosso migliaia di persone. Erano una famiglia normale e felice.

Tutto però per loro è cambiato lo scorso 18 novembre 2021. Quando i due genitori sono andati a svegliare il loro primo figlio Vincenzo di 29 anni ed hanno scoperto che era ormai deceduto, per un’aritmia cardiaca.

Da quel momento la madre, il padre, il fratello e la sorella hanno perso la voglia di uscire, di ridere ed anche di stare insieme. Per questo motivo il papà Alessandro, insieme alla figlia, ha voluto fare una sorpresa alla moglie e al figlio.

CREDIT: CANALE 5

Maria De Filippi ha letto per loro una lettera scritta, al posto del figlio scomparso prematuramente. Tutti si sono commossi nel sentire quelle parole.

Il marito ha chiesto a Franchina di fare quel viaggio tutti insieme, con Vincenzo impresso nel loro cuore. Inoltre, le ha anche chiesto di tornare a fare shopping con la figlia. A Paolo ha chiesto di ritrovare il sorriso, che sembra aver ormai perso.

La storia di Alessandro e Franchina: l’abbraccio di Charlize Theron

Per la famiglia come sorpresa c’era il premio Oscar Charlize Theron. Quest’ultima nel sentire questa storia, non è affatto riuscita a trattenere la commozione. Quando ha avuto la possibilità di abbracciare la madre, le ha detto:

Ha una famiglia meravigliosa. Una figlia ed un marito a cui lei manca. Le sue ferite sono grandi e recenti, ma prima o poi dovrà decidere di ricominciare. Una persona saggia una volta mi ha detto: ‘Non dimenticheremo mai le persone che non ci sono più, ma dobbiamo ricordarci sempre delle persone che sono ancora qui.’

CREDIT: CANALE 5

Alla fine, quando la busta si è aperta, tutti si sono abbracciati. Anche la famosa attrice ha voluto abbracciare calorosamente tutti i membri di questa coraggiosa famiglia, piena di amore.