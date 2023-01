C'è Posta per te, la storia di Giovanni e di sua madre Adele: lui è andato a vivere con il padre dopo la separazione dei genitori

Nella puntata di sabato sera di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Giovanni e sua madre Adele. Il ragazzo di soli 18 anni, non è riuscito a perdonare la donna dopo un divorzio con il papà e la nuova storia.

CREDIT: CANALE 5

Sono davvero tante le persone rimaste colpite da questa vicenda, anche perché le parole del ragazzo sono state davvero fredde e con poca sensibilità nei confronti della mamma.

Maria De Filippi, nel raccontare la storia di Adele, ha detto che lei è rimasta incinta del marito quando aveva 20 anni. Dopo quella notizia, hanno deciso di sposarsi, ma è già durante il viaggio di nozze, che l’uomo ha tirato fuori una parte del suo carattere molto maschilista.

Nonostante tutto, lei ha deciso di continuare. Tutto è cambiato quando ha deciso di fare un corso di aggiornamento per il suo lavoro. Il marito ha chiesto la separazione.

CREDIT: CANALE 5

Lei ha deciso di firmare quelle carte. tuttavia, poco tempo dopo, l’uomo è tornato da Adele per chiederle di tornare insieme. La donna si è rifiutata, anche perché la storia era ormai chiusa.

Così il figlio più grande Giovanni, ha provato a fare da mediatore. Ha detto alla mamma che lui sarebbe tornato a vivere a casa con lei, se lei avesse perdonato il papà. Dopo un No secco della donna, lui non le ha più parlato.

La storia di Giovanni ed Adele, il lieto fine dopo il programma

La conduttrice ha provato a spiegare al ragazzo che ciò che stava facendo era sbagliato. Però lui non ne ha voluto sapere di perdonare la madre, che era disperata. Una delle frasi che ha fatto infuriare tutti, è stata: “Non provo più niente per mia madre!” Alla fine è andato via senza aprire la busta.

In queste ore sono davvero tanti gli utenti che si sono scagliati contro il giovane, dicendogli che il padre gli ha fatto un lavaggio del cervello.

Tuttavia, alla fine, la stessa pagina social della trasmissione ha pubblicato un aggiornamento. Il post mostra una foto di madre e figlio, che dopo 3 lunghi anni, sono tornati a parlarsi e ad abbracciarsi.