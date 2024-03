A C'è Posta per te, la storia di Natasha e Gianluca, due fratelli che hanno perso entrambi i genitori: l'attore Massimiliano Caiazzo non è riuscito a trattenere le lacrime

Come prima storia della puntata del 2 marzo di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Natasha e Gianluca, due fratelli che nel giro di 4 mesi, hanno perso prima il padre e poi la madre. La ragazza ha scelto di sorprendere il giovane, chiedendo anche l’aiuto dell’attore Massimiliano Caiazzo.

CREDIT: MEDIASET

Quest’ultimo, nei minuti in cui era nascosto, mentre la conduttrice leggeva la bellissima lettera, non è affatto riuscito a trattenere le lacrime. Infatti lo ha anche raccontato, quando ha avuto la possibilità di prendere la parola.

Natasha, ha chiesto aiuto a Maria De Filippi, per fare una sorpresa al fratello più piccolo di 4 anni. I due, purtroppo, nel giro di 4 mesi, hanno perso prima il padre e poi la madre. Gianluca nonostante fosse il più piccolo, ha sempre fatto il possibile per proteggere la ragazza. Le ha detto della malattia del papà, solo diverso tempo dopo ed anche sulla mamma, lei ha saputo dopo cosa le stava accadendo.

CREDIT: MEDIASET

Per questo motivo, nella sua lettera la ragazza al fratello ha detto: “Vorrei essere per te, tutto quello che tu sei per me. Vorrei che non avessi paura di ferirmi o di farmi stare male e che ti confidassi su ciò che ti turba. Inoltre, vorrei che tornassi a sorridere e che mi rendessi più partecipe della tua vita, così da non portare tutto il peso da solo!”

Natasha e Gianluca a C’è Posta per te, la sorpresa di Massimiliano Caiazzo

L’attore di Mare Fuori, mentre ascoltava la lettera, non è affatto riuscito a trattenere le lacrime. Infatti nel momento in cui è sceso dalle scale, per parlare, ha abbracciato forte Gianluca. Infatti quando ha avuto la possibilità di dire la sua, per i due fratelli ha detto:

CREDIT: MEDIASET Sono molto grato di aver ascoltato la tua storia. Mi rendo conto che quando si toccano certi temi è facile cadere nella retorica che io odio. Ma c’è stata una cosa che mi ha colpito come un proiettile in fronte: siete stati messi al centro del cuore dei vostri genitori. La prima cosa che mi è venuta in mente è che il rapporto che tu e Natasha avete è l’eredità della vita dei vostri genitori. Un’onda di amore incondizionato.

Alla fine i due fratelli si sono abbracciati e tutti si sono commossi nel sentire la loro bellissima storia.