C’è Posta per te, le confessioni dell’ultimo postino Andrea Offredi

Si sa, quando Maria De Filippi si affeziona ad un ragazzo fa di tutto per aiutarlo. Questa è la volta di Andrea Offredi che dal trono di Uomini e Donne è passato alla sella della bicicletta di C’è Posta per Te.

Il ragazzo fa ormai parte del cast da tre anni con Maurizio Zamboni, Gianfranco Apicerni e Chiara Carcano. Il giovane, prima di salire in sella alla bici, ha provato a sfondare nello spettacolo approcciandosi ai reality.

Il ragazzo però è rimasto deluso dopo il provino al’Isola dei Famosi: al posto suo hanno scelto Francesco Monte, e il no gli è arrivato dritto in faccia. Tuttavia, ci ha pensato Queen Mary ad includerlo nel mondo dello spettacolo:

L’unico provino per un reality show l’ho fatto per l’Isola dei Famosi, tre anni fa. Sono finito al ballottaggio con Francesco Monte, ma hanno scelto lui. È proprio vero il detto che nella vita, quando si chiude una porta si apre una portone: dopo quel no sono stato chiamato da Maria De Filippi, che mi ha proposto C’è posta per te.

Andrea Offredi è stato il tronista di Uomini e donne nell’anno 2012-2013. Quella stagione scelse la corteggiatrice Claudia D’Agostino, ora però, il suo cuore è stato rubato da un’altra ragazza di cui preferisce non dire il nome.

Maria De Filippi lo aiuta ancora a crescere nel mondo dello spettacolo. La donna gli ha consigliato di parlare più lentamente e di scandire le parole al momento della consegna della busta.

Ma quanto lavorano i postini di C’è Posta per Te. A TV, Sorrisi e Canzoni spiega che devono essere reperibili dai 6 agli 8 mesi all’anno e partire in qualsiasi momento per contattare i mittenti.