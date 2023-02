C’è Posta per Te, Mediaset ha messo in atto un piano anti-Sanremo: di cosa si tratta

Il programma condotto da Maria De Filippi non annuncerà gli ospiti Vip presenti in trasmissione

Il Festival di Sanremo giunge ormai alla sua fine e questa sera verrà decretata la canzone vincitrice tra quelle in gara. Come tutti già sanno, quest’anno Mediaset ha deciso di sfidare la Rai mandando in onda la sua tipica programmazione. A Canale 5, dunque, questa sera Maria De Filippi andrà in onda con il suo C’è Posta per Te.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia messo in atto un vero e proprio piano anti-Sanremo. Di cosa si tratta? Voci in circolazione hanno rivelato che Mediaset non annuncerà gli ospiti Vip che saranno presente nella trasmissione di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Questa sera non ci saranno spot promozionali o anticipazioni su C’è Posta per Te. Alla base di questa scelta c’è il fatto che si vuole attirare l’attenzione dei telespettatori i quali, per scoprirlo gli ospiti Vip della serata del programma condotto da Maria De Filippi, dovranno senza ombra di dubbio scoprirlo con i proprio occhi.

Vista la grande concorrenza con il Festival di Sanremo, e visti anche i numeri che Amadeus sta registrando in queste serate, Mediaset ha deciso di mettere in atto questo piano che servirà proprio ad attirare la curiosità dei telespettatori. Anche C’è Posta per Te, infatti, si conferma ogni settimana il programma campione di ascolti del sabato sera.

C’è Posta per Te, Renato Zero uno degli ospiti? L’indiscrezione

Qualche ora fa Davide Maggio ha pubblicato la notizia secondo cui Renato Zero sarebbe uno degli ospiti Vip di C’è Posta per Te che questa sera sfiderà in termini di ascolti il Festival di Sanremo.

Stando alle indiscrezioni, inoltre, pare che il cantante non avrebbe gradito la scelta dell’azienda di mandare in onda il programma condotto da Maria De Filippi contemporaneamente al Festival di Sanremo. Nonostante l’insistenza delle voci, al momento si tratta di notizie di gossip mai confermate né smentite dai diretti interessati.