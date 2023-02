C’è Posta per Te, sapete quello che succede dietro le quinte? Non ci crederete mai

C’è Posta per Te è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati di sempre. La trasmissione di Maria De Filippi, con le storie che appassionano tutti, si conferma ogni sabato sera campione di ascolti. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcuni retroscena riguardo il programma. Sapete cosa succede dietro le quinte? Scopriamolo insieme.

Ogni sabato sera C’è Posta per Te entra nelle case degli italiani per far loro compagnia. Le storie che la padrona di casa racconta suscitano ogni volta grandi emozioni, tanto che Maria De Filippi continua a regalare a Mediaset un record di ascolti.

Qualche settimana fa Giovanni Vescovo ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’. Qui il nuovo postino del programma di Maria De Filippi ha svelato molti retroscena della trasmissione. Oltre a confessare cosa fa quando il destinatario della posta non risponde al citofono, Giovanni Vescovo ha anche rivelato cosa succede dietro le quinte del programma.

C’è Posta per Te, ecco cosa succede dietro le quinte del programma

Stando alle parole del postino, una volta che la persona ha comunicato di accettare l’invito di Maria De Filippi, questa viene fatta alloggiare in un hotel. Al destinatario della busta viene tolto anche il telefono in modo da evitare ogni comunicazione dall’esterno.

Ma non è finita qui. Pare infatti che qualche giorno prima della registrazione, la persona che ha ricevuto la posta incontri degli psicologi. L’incontro con i professionisti è fondamentale perché in questo modo si valutano le condizioni della persona per capire se la storia che verrà raccontata sia effettivamente vera.

Oltre a ciò, ai destinatari della busta si chiede di mantenere il massimo riserbo sulla loro storia fino a quanto non avverrà la messa in onda del programma. Sono queste delle regole a cui la padrona di casa tiene moltissimo. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che la conduttrice sia particolarmente scrupolosa a farle rispettare in modo che tutto proceda per il meglio, senza alcun intoppo.