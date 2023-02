Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto pace? L’indiscrezione

In questi giorni non si fa che parlare della presunta separazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stando a quanto emerso, pare che la sorella di Belen Rodriguez, a pochi mesi dalle nozze, abbia cacciato di casa il suo compagni a causa di presunti tradimenti. A ore di distanza da questo gossip, però, le cose potrebbero di nuovo cambiare. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Sono molti gli indizi che fanno pensare alla fine della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Molti utenti del web hanno infatti notato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non porta più l’anello di fidanzamento al dito. Accanto a questo gossip si associa quello secondo cui Ignazio Moser si stia godendo la vita da single.

A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia il quale ha rivelato:

Ignazio Moser, archiviata la storia con Cecilia Rodriguez, ritorna a godersi la vita da single. Con lui, in una serata che corrisponde a due notti fa, appare Andrea Damante (suo amico da sempre), Fred De Palma e Lazza (che da martedì vedremo in gara a Sanremo). Nel cuore di Moser pare che da adesso non ci sia più spazio per la sorella di Belen.

Le parole del giornalista, però, potrebbero presto essere smentite. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che la sorella di Belen Rodriguez e Ignazio Moser abbia fatto pace. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano la quale ha condiviso il gossip con i suoi followers.

Nel dettaglio, Deianira ha riportato sulla sua pagina Instagram uno scatto condiviso dallo stesso Ignazio. Queste le parole che l’esperta di gossip ha accompagno all’immagine in questione:

Ignazio a casa con Cecilia. Sarà stata una stupida discussione come tutte le coppie.

Al momenti i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Cecilia e Ignazio romperanno il silenzio e forniranno chiarimento in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.