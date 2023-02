Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore sta circolando una clamorosa notizia in merito a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stando a quanto emerso dalla cronaca rosa, pare che gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si siano lasciati a pochi mesi dalle nozze. Un gossip non ancora confermato ma che sta diventando sempre più insistente.

Ad un passo dal fatidico sì, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero messo la parole fine alla loro storia d’amore. A rendere pubblica la notizia è il portale ‘The Pipol’ il quale ha anche rivelato che, alla base di questa scelta, ci sarebbero alcuni tradimenti. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Queste sono le parole con cui il noto portale ha lanciato il clamoroso gossip riguardo gli ex gieffini:

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Tutti gli indizi portano a una sola risposta: il loro amore è finito. Cecilia, già da diversi giorni, non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez.

E, continuando, la nota pagina ha aggiunto:

Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ancora e nessuna foto è sparita. Ma Cecilia si fotografa mostrano le sue mani e, senza problemi, fa vedere a tutti i suoi followers di aver cestinato l’anello. Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte di lui che lei avrebbe scoperto in modo casuale.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Anche Dagospia conferma la notizia

Ma ‘The Pipol’ non è l’unico sito di gossip a confermare la rottura della storia tra l’ex sorella di Belen Rodriguez e Ignazio Moser. In queste ultime ore, infatti, anche ‘Dagospia’ ha confermato il gossip in questione aggiungendo: