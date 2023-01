Cecilia Rodriguez sfoggia gli stivali a calza in rete: il prezzo è da capogiro

Non ci sono dubbi sul fatto che Cecilia Rodriguez sia una grande amante della moda. Alla sorella minore della famiglia Rodriguez piace molto sfoggiare capi d’abbigliamento super griffati. Questa volta, in occasione di una romantica cena insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, la modella ha indossato un paio di stivali a calza. Il loro costo? Scopriamolo insieme!

Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez e Belen Rodriguez sono uniti dalla passione per la moda. Infatti, i tre fratelli hanno dato vita al noto brand “Hinnominate”. Tuttavia, a voler realizzare un sogno nel cassetto in questo settore è in particolare la fidanzata di Ignazio Moser la quale desidera lanciare una propria linea d’abbigliamento.

Oltre a sfoggiare abiti extra lussuosi, la celebre modella possiede una collezione di scarpe griffate di grande valore a cui si è aggiunto un paio di stivali che di certo non sono passati in osservato sui social. Stiamo parlando delle originali calzature collant che l’influencer ha indossato in occasione di una romantica cena insieme al suo fidanzato Ignazio Moser in un locale nella città di Milano.

Le calze a rete in questione sono caratterizzate da micro cristalli che mettono in risalto le gambe. Tuttavia, non si tratta solo di semplici collant, bensì di cuissardes alti sin sopra il ginocchio. Infatti, la calza nera si unisce allo stivale con un tacco alto a stiletto da ben 12 centimetri e la classica silhouette a punta.

Le scarpe a calza di Cecilia Rodriguez costano quasi 2000 euro

Il modello in questione appartiene al brand di lusso di Gilda Di Silda il quale è amatissimo da numerosi personaggi famosi. Ma quanto ha speso la sorella di Belen Rodriguez e Jeremias Rodriguez per effettuare tale acquisto? Sul sito ufficiale del brand, gli stivali a calza hanno un costo pari a 1820 euro.