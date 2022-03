Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Cecilia Rodriguez che ha lasciato il mondo del web senza parole. In occasione di un’intervista a “Nuovo Tv”, la celebre showgirl ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a sua sorella Belen Rodriguez. Tuttavia, ha fatto anche un possibile riferimento sul ritorno della modella con Stefano De Martino.

Di recente sul web non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, sembra che i due siano tornati insieme ma nulla è stato ancora confermato.

Dopo essere stati paparazzati più volto insieme e la foto pubblicata sulle Instagram Stories dalla modella argentina, non sembrano esserci più dubbi. Tuttavia, adesso, a dimostrare il ritorno di fiamma potrebbe essere un altro indizio giunto dalle parole di Cecilia Rodriguez rilasciate in occasione di un’intervista.

Inizialmente la showgirl ha parlato della sorella Belen e delle sue relazioni naufragate:

C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto.