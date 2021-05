Cecilia Rodriguez risponde a tono a Andrea Iannone: “Io non parlo mai a casa”

Le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez circa le relazioni di Giulia Salemi non sono di erto passate inosservate, l’argentina ha infatti chiarito alcuni punti del gelo nello studio dell’Isola dei Famosi.

La sorella minore di Cecilia Rodriguez ha spiegato che lei e Giulia Salemi hanno smesso di seguirsi su Instagram non solo per l’ex in comune (Francesco Monte), ma per un determinato episodio. Sembra infatti che l’influencer stesse frequentando il fratello minore delle Rodriguez quando è spuntato Andrea Iannone.

Questo episodio ha fatto particolarmente infuriare l’argentina che ha deciso di rimuover totalmente la ragazza. Qualche ore fa Andrea Iannone ha replicato smentendo ogni cosa, tuttavia, l’argentina è tornata all’attacco sui social allegando le prove di quanto dice. E ha preannunciato alcune cose:

Vorrei dirvi non so quante cose, ma ve ne dico almeno una. Perché così non ce la possiamo fare. No. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela, ma non così perché veramente mi sento su Scherzi A Parte, a Le Iene, non ho capito.

Finiti gli scatti per la campana di Me Fui, la donna ha continuato chiarendo la sua posizione e senza malizia ha concluso:

Eccomi qua, perdonatemi che stavamo scattando.Niente volevo solo chiarire questa cosa con voi, perché con il diretto interessato l’ho fatto già ci siamo parlati e detti ciò che dovevamo dirci. Non c’è nessun problema. Ho soltanto risposto a una domanda che mi è stata fatta e ho dato la mia motivazione, anzi 3 motivazioni. E niente. Non so, se ho offeso qualcuno chiedo scusa e approfitto della situazione, ma non penso di aver detto cose errate. Ho detto quello che veramente era successo in quel momento e niente. Con chi dovevo chiarire abbiamo chiarito, quindi state tranquilli. Che altro, per qualsiasi dubbio ci sono i video.

L’argentina ha poi pubblicato il video di quella famosa dichiarazione di Fariba Tehrani.