Jeremias Rodriguez è stato derubato: il fratello di Belen Rodriguez ha esposto denuncia

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Jeremias Rodriguez che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Di recente, il fratello di Belen Rodriguez è stato derubato. Alla luce di questo ha deciso di recarsi dai carabinieri per esporre denuncia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di paura e terrore per Jeremias Rodriguez. Di recente sul web non si fa altro che parlare di personaggi famosi che vengono derubati all’interno dello loro casa. Questa volta a diventare vittima di un furto è stato il fratello di Belen Rodriguez. Tuttavia, non è la prima volta che la sua famiglia subisce un furto.

Il furto fatto a Jeremias Rodriguez è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 giugno. Alcuni ladri si sono introdotti nel motodromo South Milano di Ottobirano e hanno rubato la moto del celebre personaggio televisivo. Si tratta di una Honda 250 cc nera e rossa. Il suo valore? Il veicolo costa oltre 10 mila euro.

Attualmente il diretto interessato non ha lasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda. Tuttavia una cosa è certa: il fratello di Belen Rodriguez non ci ha pensato due volte a recarsi dai carabinieri per esporre denuncia con la speranza di essere risarcito dai danni subiti.

Anche la sorella di Jeremias Rodriguez è stata vittima di un furto

Non è la prima volta che un membro della famiglia Rodriguez subisce un furto. Lo scorso anno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati derubati. A darne l’annuncio erano stati loro stessi sui social: