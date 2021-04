Pierpaolo Pretelli con suo figlio a Domenica Live: accade un imprevisto

Tra i tanti ospiti a Domenica Live nella puntata andata in onda ieri 18 aprile 2021 abbiamo visto Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è entrato da solo nello studio di Barbara D’Urso: insieme a lui anche suo figlio Leonardo. Tuttavia durante la puntata è accaduto un imprevisto.

Una puntata ricca di emozioni quella di ieri 18 aprile a Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso è sbarcato Pierpolo Pretelli in compagnia del suo bellissimo figlio Leonardo, avuto dalla modella cubana Ariadna Romero. Durante la diretta tv un dettaglio non è passato in osservato: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Barbara D’Urso ha voluto accogliere nel suo bellissimo salotto domenicale Pierpaolo Pretelli con suo figlio Leonardo di tre anni. Peccato però che nel corso dell’intervista qualcosa non è andato nel verso giusto. Inizialmente l’ex velino è entrato in studio e si è seduto su un divanetto insieme a suo figlio ed alla conduttrice di Domenica Live.

Il bambino, il quale doveva essere la “star” della puntata, è stato anche microfonato per la speciale occasione. Peccato però che quando la padrona di casa ha iniziato a fargli qualche domanda, Leo sembra non aver spiccicato una parola.

Alla luce di questo, Barbara D’Urso ha provato e riprovato ma i suoi tentativi sono stati invani: Leo era troppo timido e non ha voluto farsi intervistare. In seguito la conduttrice di Live ha anche provato a togliergli il microfono audio affidandogli il “gelato”. Grazie a questo gesto il piccolo ha risposto con qualche “sì”.

Non è tutto. Il piccolo Leo, nonostante la sua timidezza, ha affermato anche che gli piace la nuova fidanzata di papà, Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli e la modella italo-prussiana sono usciti insieme dalla casa del Grande Fratello Vip e attualmente la loro relazione sembra andare a gonfie vele. Inoltre, in occasione dell’ospitata, lei stessa ha deciso di lasciare un video messaggio per il suo nuovo compagno e il piccolo Leonardo.