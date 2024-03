Céline Dion torna a rompere il silenzio sulle sue condizioni. Come sta la cantante? Le sue struggenti parole

Parole che hanno commosso tutti, quelle pubblicate da Céline Dion lo scorso 15 marzo, in occasione della giornata internazionale della Sindrome della persona rigida. Una malattia neurologica che da quasi due anni ha colpito l’amata star e che l’ha costretta ad allontanarsi dal mondo della musica.

La Sindrome della persona rigida è una condizione neurologica autoimmune, che porta alla rigidità muscolare progressiva e spasmi dolorosi alla schiena, alle gambe e al busto. Colpisce i muscoli del corpo e con il tempo, porta il paziente affetto alla perdita di mobilità e ad un dolore cronico. Come nel caso di Céline Dion, può colpire anche altri muscoli come il cuore e le corde vocali. La star infatti non può salire sul palco e non può cantare, è stata costretta ad annullare tutti i suoi concerti.

Dopo tanto tempo, è tornata sul palco in occasione dei Grammy Award per premiare Taylor Swift. Un’apparizione a sorpresa che nessuno si aspettava. Il pubblico ha accolto la cantante con una standing ovation, dimostrandole ancora una volta quanto sia amata e supportata.

In occasione della giornata internazionale della Sindrome della persona rigida, Céline Dion ha pubblicato un post commovente, che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Una guerriera che, nonostante tutto, non perde il sorriso e si mostra determinata a vincere la sua battaglia e a tornare sul palco.

Le commoventi parole di Céline Dion

Ecco le parole della star, che accompagnano una bellissima foto con i suoi tre figli, René-Charles e i gemelli Nelson e Eddy:

Oggi ricorre la giornata internazionale della Sindrome della persona rigida. Come molti di voi sanno, nell’autunno del 2022, mi è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida (SPS). Cercare di superare questa malattia autoimmune è stata una delle esperienze più difficili della mia vita, ma rimango determinata a tornare un giorno sul palco e a vivere una vita quanto più normale possibile. Sono profondamente grata per l’amore e il sostegno dei miei figli, della mia famiglia, del mio team e di tutti voi! Voglio inviare il mio incoraggiamento e sostegno a tutti coloro che nel mondo sono stati colpiti dalla SPS. Voglio che sappiate che potete farcela! Possiamo farcela!

