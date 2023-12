Come sta Céline Dion? Ancora una volta, è stata la sorella Claudette, attraverso un’intervista con Quebec 7juors, a raccontare come sta la star a distanza di mesi.

Purtroppo, le condizioni di salute di Céline Dion non sono migliorate. La cantante non riesce ancora a stare in piedi per tanto tempo e a controllare i suoi muscoli. Era stata proprio lei a dare la triste notizia ai suoi fan, annullando tutti i concerti e comunicando di aver scoperto di essere affetta dalla sindrome della persona rigida. Si tratta di una malattia rara, un disturbo del sistema nervoso centrale che provoca rigidità muscolare progressiva e spasmi. Solitamente la malattia peggiora, irrigidendo sempre di più il corpo della persona affetta.

Céline Dion è costretta a letto per la maggior parte del tempo e non può usare le corde vocali che le permettono di fare ciò che più ama, cantare. Come ha spiegato Claudette, anche il cuore è un muscolo. Cuore, gambe, braccia e corde vocali, tutti muscoli che non le permettono di tornare sul palco. La star sta ricevendo un affetto incredibile, la sorella ha raccontato che ogni giorno riceve messaggi, lettere, crocifissi, preghiere, amore e affetto da tutti coloro che la amano e che le stanno dando la forza.

Purtroppo, sottolinea Claudette, si tratta di una malattia così rara, che nemmeno viene studiata dagli scienziati, perché colpisce poche persone.