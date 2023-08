La sorella di Célin Dion ha appena condiviso un triste aggiornamento sulla cantante

L’annuncio è arrivato dalla sorella di Célin Dion. Come sta la cantante? Claudette Dion ha rivelato che, purtroppo, non riescono a trovare una medicina che funzioni e che possa aiutare la star a riprendere in mano la sua vita.

I fan sono ancora sotto choc, da quando Célin Dion è stata costretta a rimandare il tour, con la speranza che presto sarebbe potuta tornare sul palco.

Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni. Ad un certo punto, il tuo corpo e il tuo cuore stanno cercando di dirti qualcosa. È importante ascoltarlo.

Célin Dion è affetta dalla sindrome della persona rigida. Si tratta di un disturbo neurologico raro che comporta rigidità dei muscoli e spasmi del tronco e dell’addome. Una condizione che non le permette di stare sul palco e che la costringe a letto. Non riesce a camminare e nemmeno ad usare le corde vocali. Purtroppo la star ha messo in standby la sua vita e ogni giorno è circondata da medici, che stanno cercando di aiutarla e riportarla alla normalità. La sorella si mostra ottimista, anche se fino ad oggi le cure non hanno portato ai risultati sperati. Ma come lei stessa ha spiegato, è di questo che la cantante ha bisogno.

Il primo annuncio, sulla cancellazione del tour, era arrivato l’8 dicembre del 2022. Célin si era scusata per aver deluso tutti e aveva spiegato che quei spasmi avevano iniziato a colpire ogni aspetto della sua vita e non le permettevano più di cantare come sempre.

I numerosissimi fan della vip, ogni giorno pregano per lei e le inviano supporto ed affetto, sperando di rivederla presto sul suo palco. L’ultimo annuncio della sorella Caludette non è positivo, ma la speranza è sempre l’ultima a morire. Tutti sperano che presto, grazie ai numerosi specialisti che la circondano e supportano quotidianamente, Célin Dion possa tornare a camminare.